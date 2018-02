BÖRSEN-TICKER-Magere Dividende enttäuscht Anleger von Saab

Frankfurt, 16. Feb (Reuters) - Aus Enttäuschung über eine niedriger als erwartet ausgefallene Gewinnbeteiligung stoßen Anleger Aktien von Saab ab. Die Papiere des Rüstungskonzerns verlieren an der Börse in Stockholm 10,6 Prozent und notieren mit 338,40 Kronen so tief wie seit vierzehn Monaten nicht mehr. Die Schweden wollen eine Dividende von 5,50 Kronen zahlen, Analysten hatten im Schnitt mit 6,15 Kronen gerechnet.

7:30 EURO ERKLIMMT DREI-JAHRES-HOCH

Anleger lassen den Dollar weiter links liegen. Der Euro steigt im Gegenzug auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Die Gemeinschaftswährung legt 0,4 Prozent auf 1,2555 Dollar zu und ist so teuer wie seit Dezember 2014 nicht mehr. Händlern zufolge drücken Sorgen um ein wachsendes US-Haushaltsdefizit den US-Dollar.