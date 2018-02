BÖRSEN-TICKER-Vossloh gehen auf Erholungskurs

Frankfurt, 19. Feb (Reuters) - Nach den jüngsten Kursverlusten steigen Anleger wieder bei Vossloh ein. Die Aktien steigen um 4,3 Prozent auf 40,05 Euro, nachdem sie in der vergangenen Woche unter anderem wegen enttäuschender Geschäftzahlen zeitweise mehr als neun Prozent verloren hatten. *********************************************************** 09:36 HERUNTERSTUFUNG SETZT GERRESHEIMER ZU Ein negativer Analystenkommentar macht Gerresheimer zu schaffen. Die Titel verlieren 3,8 Prozent auf 66,80 Euro. Die Analysten von JPMorgan haben die Papiere auf "Neutral" von "Overweight" heruntergestuft und das Kursziel auf 76,40 von 78,70 Euro gesenkt. *********************************************************** 08:04 PATRIZIA NACH GEWINNSPRUNG TOP-FAVORIT IM SDAX Nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr steigen Anleger bei Patrizia Immobilien ein. Die Titel legen im Frankfurter Frühhandel knapp zwei Prozent zu. *************************************************** 07:44 THYSSENKRUPP NACH HOCHSTUFUNG GEFRAGT Thyssenkrupp klettern vorbörslich um 1,3 Prozent und sind Spitzenreiter im Dax. Analysten von CFRA Research stuften die Titel auf "hold" von "sell" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 23 Euro von 20 Euro. **************************************************** 07:20 AKTIEN VON METRO EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Metro 17,80 0,70 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)