BÖRSEN-TICKER-ADVA legen trotz roter Zahlen zu

Frankfurt, 22. Feb (Reuters) - Trotz roter Zahlen geht es für ADVA bergauf. Bei Lang & Schwarz stehen die Aktien mit einem Plus von einem Prozent an der TecDax-Spitze. Die Übernahme des US-Konkurrenten MRV stimme den Vorstand für 2018 zuversichtlich, erklärte das Unternehmen. ********************************************************* 08:10 TAG IMMOBILIEN NACH ZAHLEN MDAX-SPITZENREITER TAG Immobilien steigen nach Zahlen bei Lang & Schwarz um 0,8 Prozent und stehen damit an der MDax-Spitze. Vor Steuern legte der Gewinn 2017 auf 396,5 Millionen Euro zu nach 246,7 Millionen Euro im Jahr zuvor. ********************************************************* 07:54 VTG KÖNNEN MIT BILANZ NICHT PUNKTEN Trotz einer Steigerung von Umsatz und operativem Gewinn fallen VTG bei Lang & Schwarz um 2,1 Prozent und gehören damit zu den schwächsten Werten im SDax. ********************************************************* 07:39 BERTRANDT UND DT. BETEILIGUNGS AG EXDIVIDENDE Die Aktien folgender Unternehmen werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Bertrandt AG 99,00 2,50 Deutsche Beteiligungs 45,55 1,40 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)