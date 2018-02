BÖRSEN-TICKER-Fielmann machen nach Zahlen Boden gut

Frankfurt, 22. Feb (Reuters) - Fielmann steigen um 1,1 Prozent auf 68,80 Euro und zählen im MDax damit zu den wenigen Gewinnern. Die Aktien seien bereits im Vorfeld der am Morgen veröffentlichten Zahlen unter Druck gewesen, sagte ein Händler. In den letzten fünf Handelstagen haben Fielmann über drei Prozent verloren. *********************************************************** 11:13 ADVA FÄLLT BEI ANLEGERN DOCH DURCH Adva-Titel drehen nach ersten vorbörslichen Gewinnen doch ins Minus und verlieren am Vormittag bis zu 5,7 Prozent auf 5,91 Euro, womit sie im TecDax zu den Schlusslichtern zählen. Der Netzwerkausrüster hat 2017 nach Steuern rote Zahlen geschrieben. *********************************************************** 11:06 PROSIEBENSAT.1 HALTEN SICH AN DER DAX-SPITZE Nach starken Schwankungen zum Handelsbeginn stabilisieren sich die Aktien von ProSiebenSat.1 deutlich im Plus. Mit einem Aufschlag von zeitweise 2,8 Prozent auf 32 Euro liegen die Titel an der Dax-Spitze. Der Medienkonzern hatte mit Finanzinvestor General Atlantic für die Digitalsparte einen Partner gefunden und für das Schlussquartal einen überraschend hohen Umsatz und Gewinn ausgewiesen. *********************************************************** 10:35 DIESEL-SKANDAL UND FAHRVERBOTS-ENTSCHEID BELASTEN VW & CO Volkswagen-Aktien fallen am Vormittag um bis zu zwei Prozent auf 160,26 Euro. Im VW-Dieselskandal meldet die Staatsanwaltschaft München neue Razzien bei der Tochter Audi. Auch die übrigen Autowerte haben den Rückwärtsgang eingelegt: Daimler-Titel verlieren bis zu 1,6 Prozent auf 69,21 Euro, BMW-Papiere bis zu 1,3 Prozent auf 85,21 Euro. In Leipzig entscheidet am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht über Fahrverbote für Diesel-Autos in deutschen Städten. Mit dem Dax grenzten die Autowerte allerdings ihre Verluste im Verlauf wieder ein. *********************************************************** 10:13 BUND-FUTURE DREHT NACH IFO-INDEX LEICHT INS PLUS Ein unerwartet deutlicher Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex im Februar schiebt den Bund-Future leicht ins Plus. Er steigt um elf Ticks auf 158,64 Punkte, nachdem er zuvor leicht im Minus gelegen hatte. *********************************************************** 09:41 "LUCKY STRIKE"-KONZERN KANN ANLEGER NICHT ÜBERZEUGEN Trotz eines Umsatzanstiegs fallen in London British American Tobacco um fünf Prozent auf 4228 Pence. Börsianer kritisieren, dass der "Lucky Strike"-Konzern nicht klar genug vom Tabak-Geschäft profitiert habe. Im "Footsie" tragen BAT die rote Laterne. Die Aktien des Gauloises-Herstellers Imperial Brands geraten in ihren Sog und fallen um 3,6 Prozent. *********************************************************** 09:25 BOUYGUES NACH ZAHLEN IN PARIS GESUCHT Bouygues-Aktien steigen um zwei Prozent auf 44,09 Euro und zählen im CAC40 damit zu den wenigen Gewinnern. Der Mischkonzern profitierte im vergangenen Jahr vom florierenden Geschäft der Mobilfunksparte und wies einen überraschend hohen Gewinn aus. *********************************************************** 08:16 ADVA LEGEN TROTZ ROTER ZAHLEN ZU Trotz roter Zahlen geht es für ADVA bergauf. Bei Lang & Schwarz stehen die Aktien mit einem Plus von einem Prozent an der TecDax-Spitze. Die Übernahme des US-Konkurrenten MRV stimme den Vorstand für 2018 zuversichtlich, erklärte das Unternehmen. ********************************************************* 08:10 TAG IMMOBILIEN NACH ZAHLEN MDAX-SPITZENREITER TAG Immobilien steigen nach Zahlen bei Lang & Schwarz um 0,8 Prozent und stehen damit an der MDax-Spitze. Vor Steuern legte der Gewinn 2017 auf 396,5 Millionen Euro zu nach 246,7 Millionen Euro im Jahr zuvor. ********************************************************* 07:54 VTG KÖNNEN MIT BILANZ NICHT PUNKTEN Trotz einer Steigerung von Umsatz und operativem Gewinn fallen VTG bei Lang & Schwarz um 2,1 Prozent und gehören damit zu den schwächsten Werten im SDax. ********************************************************* 07:39 BERTRANDT UND DT. BETEILIGUNGS AG EXDIVIDENDE Die Aktien folgender Unternehmen werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Bertrandt AG 99,00 2,50 Deutsche Beteiligungs 45,55 1,40 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)