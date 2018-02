MÄRKTE-Autovermieter Avis Budget nach Zahlen vorbörslich gesucht

New York, 22. Feb (Reuters) - Nach einem unerwartet hohen Gewinn sind im vorbörslichen US-Handel Avis Budget stark nachgefragt. Die Titel werden mit einem Plus von rund acht Prozent indiziert. Der US-Autovermieter hatte für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 45 Cent ausgewiesen. Analysten hatten nur mit 22 Cent gerechnet. Auch die Umsatzerwartung für 2018 liegt mit 9,20 Milliarden bis 9,45 Milliarden Dollar höher als von Analysten mit 9,09 Milliarden Dollar prognostiziert. (Reporter: Nikhil Subba in Bangalore, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

