BÖRSEN-TICKER-IAG rutschen nach Zahlen ab

Frankfurt, 23. Feb (Reuters) - Trotz einer Gewinnsteigerung lassen Anleger IAG fallen. Die Aktien rutschen um mehr als drei Prozent ab. Die British-Airways-Mutter hat ihren Betriebsgewinn um fast ein Fünftel gesteigert, sie verdiente 2017 aber nicht ganz so viel wie von Reuters befragte Analysten erwartet hatten. Die Aktien anderer europäischen Airlines notieren zum Wochenschluss ebenfalls im Minus. Lufthansa geben 0,6 Prozent nach, Ryanair fallen 0,9 Prozent und Air France-KLM um 0,1 Prozent. ******************************************************* 09:25 AIXTRON ERHALTEN SCHUB DURCH ERHÖHTES KURSZIEL Nach einer Kurszielerhöhung steigen die Aktien von Aixtron um 7,2 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 14,64 Euro und sind mit Abstand größter Gewinner im TecDax. Analysten der Deutschen Bank erhöhten ihr Kursziel für die Titel auf 18 von 12 Euro. ******************************************************* 08:27 E.ON NACH ANALYSTENKOMMENTAR AN DAX-SPITZE Nach einer Kaufempfehlung setzen sich E.ON an die Dax-Spitze. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz 1,6 Prozent zu. Die SocGen hat die Titel auf "Buy" von "Hold" hochgenommen und das Kursziel auf 9,70 von 9,50 Euro erhöht. ******************************************************* 08:02 KAUFEMPFEHLUNG SCHIEBT SARTORIUS AN Eine Kaufempfehlung der UBS schiebt die Aktien von Sartorius an. Sie steigen bei Lang & Schwarz um zwei Prozent und gehören damit zu den stärksten TecDax-Werten. Börsianern zufolge haben die Analysten die Aktien auf "Buy" von "Neutral" gehoben. ******************************************************* 07:51 HUGO BOSS NACH ANALYSTENKOMMENTAR GEFRAGT Hugo Boss stehen nach einer Hochstufung im frühen Handel an der MDax-Spitze. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz um 1,9 Prozent zu. Händlern zufolge hat die UBS Hugo Boss auf "Neutral" von "Sell" gesetzt. ******************************************************* 07:42 HOCHSTUFUNG GIBT FUCHS PETROLUB RÜCKENWIND Fuchs Petrolub profitieren von einer Hochstufung und steigen vorbörslich um knapp zwei Prozent. Analysten von Berenberg stuften die Titel auf "hold" von "sell" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 44 von 42 Euro. ******************************************************* 07:15 AKTIEN VON INFINEON EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Infineon Technologies 22,30 0,25 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)