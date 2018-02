BÖRSEN-TICKER-Lieferando-Mutter Takeaway.com nach Zahlen im Minus

Frankfurt, 28. Feb (Reuters) - Ein um 50 Prozent gestiegener Verlust setzt Takeaway.com zu. Die Aktien der niederländischen Lieferando-Mutter verlieren in Amsterdam 2,3 Prozent. Die Papiere des deutschen Rivalen Delivery Hero gewinnen dagegen in Frankfurt 0,6 Prozent.

***********************************************************

09:12 ANLEGER BAUEN NACH ZAHLEN AUF WIENERBERGER-AKTIEN

Der höchste Jahresumsatz der Firmengeschichte hievt Wienerberger an die ATX-Spitze. Die Aktien des österreichischen Ziegel-Herstellers steigen um 4,5 Prozent auf 21,88 Euro.

***********************************************************

08:13 UMSATZSPRUNG GIBT DIALOG AUFTRIEB

Ein 27-prozentiges Umsatzplus hievt Dialog Semiconductor an die Spitze des TecDax. Die Aktien gewinnen im Geschäft von Lang & Schwarz zwei Prozent.

***********************************************************

07:59 DÜRR TROTZ REKORDGEWINN IM RÜCKWÄRTSGANG

Die Aussicht auf niedrigere Auftragseingänge und Margen überschatten den Rekordgewinn von Dürr. Die Aktien des Autozulieferers verlieren im Geschäft von Lang & Schwarz 1,5 Prozent.

***********************************************************

07:53 HÖHERE DIVIDENDE MACHT AAREAL BANK ATTRAKTIV

Die Aussicht auf eine höhere Dividende ermuntert Anleger zum Einstieg bei der Aareal Bank. Die Aktien gewinnen im Geschäft von Lang & Schwarz gegen den Trend 1,6 Prozent.

***********************************************************

07:45 GEWINNSPRUNG SCHIEBT MLP AN

Der Anstieg des operativen Gewinns um 33 Prozent auf 46,7 Millionen Euro hievt MLP an die Spitze des SDax. Außerdem soll die Dividende um 0,08 auf 0,20 Euro je Aktie angehoben werden. MLP-Titel gewinnen im Geschäft von Lang & Schwarz 2,4 Prozent.

***********************************************************

07:38 KLÖCO NACH ZAHLEN IM AUFWIND

Ein Gewinnplus und eine angehobene Dividende geben Klöckner & Co. (KlöCo) am Mittwoch vorbörslich Aufwind. Die Aktien steigen Geschäft von Lang & Schwarz um 1,5 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)