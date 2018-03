Frankfurt, 14. Mrz (Reuters) - Axel Springer fallen bei Lang & Schwarz nach einer Herunterstufung um 3,2 Prozent. Berenberg hat die Titel auf “Sell” von “Hold” heruntergestuft. Das Kursziel hoben sie auf 55 von 49 Euro an. Die Papiere hatten am Dienstag bei 72,75 Euro geschlossen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

