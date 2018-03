BÖRSEN-TICKER-Brenntag nach Zahlen schwächer

Frankfurt, 14. Mrz (Reuters) - Der Chemikalien-Händler Brenntag kann mit seiner Bilanz nicht überzeugen. Die Papiere gaben im Frankfurter Frühhandel 1,9 Prozent nach. Der Betriebsgewinn fiel 2017 niedriger aus als erwartet.

***********************************************************

8:03 RHEINMETALL WEGEN RÜSTUNGS-AUFTRAG GEFRAGT

Die Aussicht auf einen milliardenschweren Panzer-Auftrag aus Australien schiebt Rheinmetall an die MDax-Spitze. Die Papiere gewinnen bei Lang & Schwarz 1,3 Prozent.

************************************************************

7:44 SPRINGER FALLEN NACH VERKAUFSEMPFEHLUNG

Axel Springer fallen bei Lang & Schwarz nach einer Herunterstufung um 3,2 Prozent. Berenberg hat die Titel auf “Sell” von “Hold” heruntergestuft. Das Kursziel hoben sie auf 55 von 49 Euro an. Die Papiere hatten am Dienstag bei 72,75 Euro geschlossen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)