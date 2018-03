BÖRSEN-TICKER-Kaufempfehlung schiebt Stabilus an SDax-Spitze

Frankfurt, 15. Mrz (Reuters) - Stabilus-Aktien steigen um 6,2 Prozent auf 79,05 Euro und damit an die SDax-Spitze. Die Analysten vom Bankhaus Lampe stufen die Titel des Auto- und Industriezulieferers auf “buy” von “hold” hoch. Das Kursziel erhöhen sie auf 87 von 69 Euro.

09:30 BITCOIN RUTSCHT WEITER AB - UNTER 8000 DOLLAR

Bitcoin setzt seine Talfahrt im Sog der Entscheidung von Google fort, keine Werbung für Kyrptowährungen mehr zu schalten: Auf der Luxemburger Plattform Bitstamp verliert der Kurs 6,3 Prozent auf ein Fünf-Wochen-Tief von 7682 Dollar.

08:20 Hella nach Analystenkommentar schwächer

Nach einer Herunterstufung geht es für Hella bergab. Die Titel des Scheinwerfer-Herstellers verlieren bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent und gehören damit zu den schwächsten MDax-Werten. Die Deutsche Bank hat die Aktien auf “Hold” von “Buy” heruntergenommen.

07:46 K+S NACH DIVIDENDENERHÖHUNG MDAX-SPITZENREITER

Die Erhöhung der Dividende macht K+S bei den Anlegern beliebt. Die Aktien stehen bei Lang & Schwarz mit einem Plus von 1,2 Prozent an der MDax-Spitze.