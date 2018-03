MÄRKTE-Bilanz gibt Lufthansa Rückenwind

Frankfurt, 15. Mrz (Reuters) - Lufthansa hat am Donnerstag mit der Jahresbilanz unter den Anlegern am Aktienmarkt Kauflaune verbreitet. Die Aktien der Kranichlinie zogen um bis zu 2,7 Prozent auf 26,90 Euro an. Allerdings bremste der Ausblick den Kursanstieg, obwohl auch er in etwa im Rahmen der Erwartungen lag. Lufthansa hatte nach dem dritten Rekordjahr in Folge für 2018 leicht sinkende Gewinne prognostiziert. Der Gewinn habe 2017 aber leicht über der Konsensschätzung gelegen, schrieb DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp in einer Kurzstudie. Auch die Dividende liege etwas höher als gedacht.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bekräftigten ihre “hold”-Empfehlung und das Kursziel von 26 Euro ausdrücklich. Die Übernahme von Teilen von Air Berlin werde der Lufthansa im Heimatmarkt weiter zugutekommen, begründeten sie ihre Entscheidung. Dennoch spiegele der Aktienkurs den positive Trend schon voll wider.

Die Lufthansa-Aktien hatten 2017 mit 150 Prozent so viel wie kein anderer Dax-Wert gewonnen. Seit Jahresbeginn haben Gewinnmitnahmen die Titel allerdings um über zehn Prozent unter den Jahresschluss von 2017 gedrückt.