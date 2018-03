BÖRSEN-TICKER-Monsanto-Kursrutsch setzt Bayer zu

Frankfurt, 15. Mrz (Reuters) - Ein fünfprozentiger Kursrutsch bei Monsanto zieht Bayer 1,3 Prozent ins Minus. Auslöser der Verkäufe ist ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, dem zufolge der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern bei der Übernahme des US-Saatgut-Herstellers Probleme mit den US-Wettbewerbshütern bekommen könnte.

15:43 RATIONAL NACH DIVIDENDENANKÜNDIGUNG IM AUFWIND

Die Aussicht auf eine Dividende von insgesamt elf Euro ermuntert Anleger zum Einstieg bei Rational. Die Aktien sind mit einem Plus von vier Prozent Spitzenreiter im SDax.

11:08 SGL CARBON AM TAG NACH BILANZVORLAGE AUF HÖHENFLUG

SGL Carbon steigen um 8,2 Prozent auf 12,93 Euro und arbeiten sich damit an die Spitze des SDax vor. Der Kohlenstoff-Spezialist präsentierte am Mittwoch Bilanz und Ausblick, woraufhin die Aktien um über zwei Prozent zulegten. Die Analysten von Kepler Cheuvreux erhöhten ihr Kursziel auf acht von sieben Euro.

10:52 VW FAHREN IM DAX GANZ VORNE MIT

Volkswagen-Aktien steigen um zwei Prozent auf 159,84 Euro und zählen damit im Dax zu den Top-Favoriten. Die Anleger störten sich offenbar nicht daran, dass die Tochter Audi wegen der teuren Aufarbeitung des Dieselskandals und stagnierender Pkw-Verkäufe auch 2017 weniger Rendite eingefahren hat als die Oberklasse-Konkurrenz. Daimler und BMW legten mit etwa einem halben Prozent so viel zu wie der Dax.

09:44 KAUFEMPFEHLUNG SCHIEBT STABILUS AN SDAX-SPITZE

Stabilus-Aktien steigen um 6,2 Prozent auf 79,05 Euro und damit an die SDax-Spitze. Die Analysten vom Bankhaus Lampe stufen die Titel des Auto- und Industriezulieferers auf “buy” von “hold” hoch. Das Kursziel erhöhen sie auf 87 von 69 Euro.

09:30 BITCOIN RUTSCHT WEITER AB - UNTER 8000 DOLLAR

Bitcoin setzt seine Talfahrt im Sog der Entscheidung von Google fort, keine Werbung für Kyrptowährungen mehr zu schalten: Auf der Luxemburger Plattform Bitstamp verliert der Kurs 6,3 Prozent auf ein Fünf-Wochen-Tief von 7682 Dollar.

08:20 Hella nach Analystenkommentar schwächer

Nach einer Herunterstufung geht es für Hella bergab. Die Titel des Scheinwerfer-Herstellers verlieren bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent und gehören damit zu den schwächsten MDax-Werten. Die Deutsche Bank hat die Aktien auf “Hold” von “Buy” heruntergenommen.

07:46 K+S NACH DIVIDENDENERHÖHUNG MDAX-SPITZENREITER

Die Erhöhung der Dividende macht K+S bei den Anlegern beliebt. Die Aktien stehen bei Lang & Schwarz mit einem Plus von 1,2 Prozent an der MDax-Spitze. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)