BÖRSEN-TICKER-Ölpreise weiten wegen Nahost-Spannungen Gewinne aus

Frankfurt, 20. Mrz (Reuters) - Die Ölsorten Brent und WTI verteuern sich weiter um bis zu je rund zwei Prozent auf 67,34 Dollar und 63,30 Dollar. Anleger spekulierten laut Händlern auf ein mögliches Ende des internationale Atom-Abkommens mit dem Iran aus dem Jahr 2015, dem Saudi-Arabien und auch US-Präsident Donald Trump kritisch gegenüberstehen. Damit könnten auf Iran wieder Sanktionen zukommen.

12:53 DEUTSCHE BÖRSE AUF ZEHN-JAHRES-HOCH

Deutsche Börse steigen um 2,7 Prozent auf 111,40 Euro und notieren damit so hoch wie zuletzt im Februar 2008. Die HSBC erhöhte am Morgen ihr Kursziel auf 123 von 114 Euro und bekräftigte ihre Kaufempfehlung.

12:47 COVESTRO AM ZWEITEN TAG IM DAX GANZ OBEN

Covestro steigen um 2,6 Prozent auf 83,70 Euro und zählen im Dax damit am zweiten Tag ihrer Zugehörigkeit zu den größten Favoriten. Im Sog der allgemeinen Marktschwäche hatten sie am Montag knapp ein Prozent verloren.

12:41 PUMA NACH AUSBLICK AUF REKORDKURS

Die Aussicht auf höhere Profitabilität kommt bei den Puma-Aktionären gut an: Die im SDax gelisteten Aktien schießen um 5,5 Prozent nach oben und markieren mit 414 Euro ein Rekordhoch. Die Titel von Konkurrent Adidas steigen im Dax um zwei Prozent auf 196,40 Euro.

11:12 EURO BRÖCKELT NACH SCHWACHEM ZEW-INDEX AB

Die überraschend trübe Stimmung unter deutschen Börsianern knabbert am Euro. Er verbilligt sich nach Bekanntgabe des ZEW-Index auf 1,2313 von 1,2321 Dollar.

09:42 STEIGENDER ÖLPREIS HILFT RUSSISCHEM RUBEL

Die anziehenden Preise für das wichtige Exportgut Rohöl geben der russischen Währung Auftrieb. Dollar und Euro verlieren jeweils etwa 0,3 Prozent auf 57,63 und 71,14 Rubel. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 1,1 Prozent auf 66,75 Dollar je Barrel.

09:18 MEDIGENE UND RIB SOFTWARE WIEDER GEFRAGT

RIB Software-Aktien steigen um 4,8 Prozent und sind damit am Dienstag Spitzenreiter im TecDax. Medigene-Papiere gewinnen 2,7 Prozent. Am Montag hatten die Anteilsscheine der beiden Unternehmen mit einem Minus von elf und vier Prozent zu den großen Verlierern gehört. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)