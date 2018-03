BÖRSEN-TICKER-Dax fällt auf Zwei-Wochen-Tief

Frankfurt, 22. Mrz (Reuters) - Im Sog der Wall Street geraten die europäischen Börsen stärker unter Druck. Der Dax verliert 2,2 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Tief von 12.039 Punkten, der EuroStoxx50 fällt um 2,3 Prozent auf 3323 Zähler. Vor allem Bankenwerte müssen Federn lassen: Der europäische Sektorindex steuert auf den größten Tagesverlust seit August 2016 zu.

15:51 CTS Eventim rutschen auf Vier-Monats-Tief

CTS Eventim weiten ihre Kursverluste aus. In der Spitze fallen sie um 10,7 Prozent auf 36,04 Euro und notierten damit so tief wie seit achtzehn Wochen nicht mehr. Anleger zeigen sich von der Gewinnentwicklung des Ticketvermarkters enttäuscht.

14:38 ROHÖL-ANLEGER MACHEN KASSE

Rohöl-Anleger nutzen den jüngsten Preisanstieg für Gewinnmitnahmen. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 1,1 Prozent auf 68,68 Dollar je Barrel. In den vergangenen Tagen hatte sie sich um etwa fünf bis auf knapp 70 Dollar verteuert.

13:51 DAX BRÖCKELT WEITER AB - US-FUTURES FALLEN

Die fallenden US-Futures ziehen den Dax nach unten. Er verliert 1,8 Prozent auf 12.089 Punkte, das ist der tiefste Stand seit zwei Wochen.

13:47 COMMERZBANK FALLEN AUF SECHS-MONATS-TIEF

Commerzbank weiten ihre Verluste aus und fallen um bis zu 8,1 Prozent auf 10,96 Euro. Damit notierten sie so tief wie seit sechs Monaten nicht mehr.

10:29 IMMOFINANZ MIT GRÖßTEM KURSSPRUNG SEIT 2016

Der geplante Einstieg des US-Investors Starwood beschert Immofinanz den größten Kurssprung seit zwei Jahren. Die Aktien steigen um 6,3 Prozent auf 2,13 Euro. CA Immo, an der sich Starwood ebenfalls beteiligen will, sind mit 27,54 Euro so teuer wie noch nie.

10:21 CTS EVENTIM AUF TALFAHRT - GEWINN ENTTÄUSCHT

Ein operativer Gewinn unter Markterwartungen setzt CTS Eventim zu. Die Aktien sind mit einem Minus von 3,7 Prozent Schlusslicht im MDax. Der Ticketvermarkter steigerte das Betriebsergebnis auf 204,7 Millionen Euro. Von Reuters befragte Analysten hatten mit 209,7 Millionen Euro gerechnet.

10:14 ZOOPLUS STEHT VOR GRÖßTEM TAGESMINUS SEIT 2016

Nach einem Gewinneinbruch steuern Zooplus auf den größten Tagesverlust seit sechs Jahren zu. Die Aktien verlieren gut zwölf Prozent auf 158,10 Euro.

09:47 HERABSTUFUNG DRÜCKT COMMERZBANK ANS DAX-ENDE

Commerzbank-Aktien sind mit einem Kursminus von 2,4 Prozent auf 11,64 Euro Schlusslicht im Dax. Analysten von Kepler Cheuvreux haben die Titel auf “Reduce” von “Hold” heruntergestuft.

09:43 RECKITT-AKTIEN GRÖßTER GEWINNER IM “FOOTSIE”

Der Rückzug von Reckitt Benckiser bei den Verhandlungen über einen Kauf des Consumer-Health-Geschäfts von Pfizer kommt bei Anlegern der Briten gut an. Die Aktien steigen am Donnerstag um 7,8 Prozent auf ein Vier-Wochen-Hoch von 6067 Pence. Die Titel sind größter Gewinner im “Footsie”. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)