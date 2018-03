BÖRSEN-TICKER-Südzucker brechen nach Zahlen ein

Frankfurt, 26. Mrz (Reuters) - Südzucker fallen um 8,2 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 13,64 Euro und übernehmen im SDax damit zeitweise die rote Laterne. Das Unternehmen legte zuvor vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor.

***********************************************************

17:10 FTC-UNTERSUCHUNG DRÜCKT FACEBOOK AUCH NEUN-MONATS-TIEF

ie Ankündigung einer nicht-öffentlichen Untersuchung der US-Verbraucherschutzbehörde FTC drückt Facebook immer tiefer in die Knie: Die Aktien des weltgrößten Internet-Netzwerks stürzen um 5,9 Prozent auf 150 Dollar ab und notieren damit so niedrig wie zuletzt Anfang Juli 2017. Die Behörde will die Affäre um Cambridge Analytica aufklären.

***********************************************************

1G:40 EOPOLITISCHE NERVOSITÄT TREIBT ANLEGER ZU GOLD

Angesichts der wachsenden geopolitischen Unsicherheiten setzen viele Anleger auf Gold: Die Feinunze verteuert sich um 0,7 Prozent auf 1355,49 Dollar.

***********************************************************

16_31 DAX LEGT WEGEN HOHEM EURO RÜCKWÄRTSGANG EIN

Trotz der freundlichen Eröffnung an der Wall Street werfen Anleger in Europa Aktien aus ihren Depots: Der Dax fällt um 0,5 Prozent auf 11.827 Punkte. Händler verweisen auf den steigenden Euro-Kurs sowie den Streit zwischen Russland und dem Westen.

***********************************************************

15:54 FRESENIUS AUF ZWEI-JAHRES-TIEF

Fresenius verlieren 2,3 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 59,36 Euro und halten im Dax damit die rote Laterne. “Es gab einige charttechnische Verkaufssignale, nachdem die Aktien die 60-Euro-Marke nicht halten konnten”, sagte ein Händler.

***********************************************************

14:50 METRO NACH ANALYSTENKOMMENTAR AUF TALFAHRT

Metro verlieren 4,5 Prozent auf ein Rekordtief von 14,25 Euro. Die Analysten des französischen Brokers Invest Securities kassieren ihre Kaufempfehlung und stufen die Aktien auf “neutral” herunter. Das Kursziel senken sie auf 17 von 21 Euro.

***********************************************************

12:08 EURO SPINGT ÜBER 1,24 DOLLAR

Der Euro zieht deutlich an und klettert in der Spitze bis auf 1,2417 Dollar nach 1,2351 Dollar im Schlussgeschäft vom Freitag. Das ist der höchste Stand seit zweieinhalb Wochen. Börsianern zufolge treibt die Dollar-Schwäche den Euro nach oben.

*******************************************************

09:38 RAIFFEISEN BANK TOP-FAVORIT IM WIENER LEITINDEX

Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank gibt den Aktien von Raiffeisen Bank International Rückenwind. Sie klettern um 3,2 Prozent auf 30,96 Euro. Die Analysten stuften die Titel auf “Buy” von “Hold” nach oben und erhöhten das Kursziel auf 36 Euro von 32 Euro.

09:28 HERABSTUFUNG SCHICKT DRÄGERWERK AUF TALFAHRT

Drägerwerk verlieren nach einer Herabstufung im frühen Handel 4,4 Prozent auf 75,90 Euro und tragen die rote Laterne im TecDax. Analysten von HSBC stuften die Titel auf “Reduce” von “Hold” zurück und senkten das Kursziel auf 71 Euro von 72 Euro.

********************************************************

07:48 SARTORIUS NACH HERABSTUFUNG AM TECDAX-ENDE

Sartorius rutschen nach einer Herabstufung im vorbörslichen Handel am Montag um 3,8 Prozent ab und sind mit Abstand schwächster Wert im TecDax. Analysten von Berenberg stuften die Titel auf “Hold” von “Buy”, erhöhten aber das Kursziel auf 110 Euro von 85 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)