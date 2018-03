BÖRSEN-TICKER-Tesla beschlenigen Talfahrt

Frankfurt, 28. Mrz (Reuters) - Die wegen Untersuchungen eines Unfalls mit Todesfolge unter Druck geratenen Tesla-Aktien fallen um 9,7 Prozent auf ein Zwölf-Monats-Tief von 252,10 Dollar.

***********************************************************

17:02 US-ANGSBAROMETER VIX LEGT DEUTLICH ZU

Der als Angstbarometer geltende Volatilitätsindex der Chicagoer Börse CBOE steigt um rund zehn Prozent auf 24,77 Punkte.

***********************************************************

16:30 AMAZON IM QUARTAL KURSMÄßIG WEIT VORNE

Amazon haben in den vergangenen drei Handelsmonaten mit über 26 Prozent deutlich gewonnen: Die Aktien liegen per Dienstagabend bei einem Plus von über 26 Prozent. Zum Vergleich: Der Dow Jones und S&P500 verloren 3,7 und 2,6 Prozent, der Nasdaq-Composite ein Prozent. Facebook fielen gar um 14,3 Prozent.

***********************************************************

15:50 EURO RUTSCHT WIEDER AB - US-BIP-ZAHLEN STÜTZEN DOLLAR

Der Dollar zieht an, nachdem die US-Wirtschaft Ende 2017 stärker als gedacht gewachsen ist. Im Gegenzug rutscht der Euro auf 1,2345 Dollar ab. Zum Dienstagabend hat die Gemeinschaftswährung damit etwa einen halben US-Cent verloren.

***********************************************************

13:28 SMA SOLAR FALLEN AUF FÜNF-WOCHEN-TIEF

SMA Solar kommen im geprügelten Technologiesektor besonders unter die Räder: Die Papiere brechen um 12,2 Prozent auf ein Fünf-Wochen-Tief von 46,80 Euro ein. Die Firma konnte nach einem rückläufigen Geschäftsjahr im ersten Quartal wieder etwas wachsen. Das US-Geschäft entwickelte sich dabei schlechter als erwartet.

***********************************************************

12:49 PHARMAFIRMA SHIRE WEGEN TAKEDA-INTERESSE IM STEILFLUG

Für die britische Pharmafirma Shire geht es dank Übernahmefantasien steil nach oben. Die Papiere gewinnen 26 Prozent und steigen auf 3879 Pence an die FTSE-Spitze. Der japanische Branchenprimus Takeda erwägt eine Offerte für die Briten.

***********************************************************

FREENET NACH HOCHSTUFUNG EINSAM AM TECDAX-SPITZE

Dank einer Hochstufung stemmen sich Freenet gegen den schwächeren Gesamtmarkt. Sie legen 0,7 Prozent auf 24,44 Euro zu und sind einziger Gewinner im TecDax. Kepler Chevreux stufte die Papiere hoch auf “Hold” von “Reduce”. Das Kursziel senkten sie um zwei Euro auf 25 Euro.

***********************************************************

8:25 GEWINNANSTIEG BEI AROUNDTOWN MACHT GUTE LAUNE

Ein Rekordgewinn erfreut Anleger bei Aroundtown. Die Aktien der Immobilienfirma liegen im Frankfurter Frühhandel 2,1 Prozent höher.

************************************************************

7:51 HAMBURGER HAFENKONZERN HHLA NACH ZAHLEN AN SDAX-SPITZE

Hamburger Hafen(HHLA) können mit Geschäftszahlen und Ausblick punkten. Sie liegen mit einem Plus von 3,4 Prozent bei Lang & Schwarz im SDax ganz vorne.

************************************************************

7:46 TECHNOLOGIEWERTE UNTER DRUCK

Die Furcht der Anleger vor einer schärferen Regulierung nach dem Facebook-Datenskandal erfasst auch deutsche Technologiewerte. Bei Lang & Schwarz liegen im TecDax Dialog Semiconductor und Aixtron jeweils 3,7 Prozent im Minus. Im Dax verlieren SAP und Infineon jeweils 2,2 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)