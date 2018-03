BÖRSEN-TICKER-Isra Vision sind ex-Dividende

Frankfurt, 29. Mrz (Reuters) - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schlus Divide Unternehmen skurs nde Angaben in Euro Isra Vision 166,00 0,59 AG ******************************************************* 7:52 S&T ÜBERZEUGEN MIT ZAHLEN Zuwächse bei Umsatz und Gewinn ziehen Anleger bei S&T an. Die im TecDax notierten Aktien des österreichischen IT-Unternehmens stehen mit einem Plus von 4,3 Prozent bei Lang & Schwarz an der Indexspitze. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)