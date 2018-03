BÖRSEN-TICKER-Kaufempfehlung treibt Heidelberger Druck

Frankfurt, 29. Mrz (Reuters) - Heidelberger Druckmaschinen steigen beflügelt von einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank um 4,9 Prozent auf 3,01 Euro. Die Analysten nahmen die Bewertung mit "Buy" auf und setzten ein Kursziel von vier Euro. ************************************************** 7:55 ISRA VISION SIND EX-DIVIDENDE Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schlus Divide Unternehmen skurs nde Angaben in Euro Isra Vision 166,00 0,59 AG ******************************************************* 7:52 S&T ÜBERZEUGEN MIT ZAHLEN Zuwächse bei Umsatz und Gewinn ziehen Anleger bei S&T an. Die im TecDax notierten Aktien des österreichischen IT-Unternehmens stehen mit einem Plus von 4,3 Prozent bei Lang & Schwarz an der Indexspitze. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)