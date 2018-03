BÖRSEN-TICKER-Tesla weiter im Rückwärtsgang

Frankfurt, 29. Mrz (Reuters) - Die wieder mögliche Förderung seines Model S in Deutschland hilft den Tesla-Aktien in New York wenig: Die Titel des Elektroautoherstellers fallen um 3,7 Prozent auf 248,21 Dollar und setzten damit die Talfahrt der letzten Tage fort. Am Mittwoch hatten sie 7,7 Prozent eingebüßt. *********************************************************** 15:50 RIB SOFTWARE NEHMEN TALFAHRT WIEDER AUF Nach einer kurzen Verschnaufpause im Anfangsgeschäft drehen RIB Software ins Minus und fallen um über 16 Prozent auf ein Sechs-Monats-Tief von 17,14 Euro. Händler verwiesen auf eine Analystenkonferenz im Anschluss an die Bilanzvorlage, konnten aber keine Einzelheiten nennen. *********************************************************** 14:25 HÄNDLER - BERICHT ÜBER KARTELLPROBLEME DRÜCKT LINDE Linde fallen um mehr als drei Prozent auf 166,30 Euro und damit an das Dax-Ende. Händler verweisen auf einen Medienbericht, wobei es bei der geplanten Fusion mit Praxair vonseiten der EU Kartellbedenken geben soll. "Das ist zwar nicht ganz neu, aber es betont die Probleme. Daher kommt Druck auf die Aktie", sagte ein Händler. *********************************************************** 09:39 FUSIONSFANTASIEN TREIBEN RENAULT AUF ZEHN-JAHRES-HOCH Fusionsfantasien treiben die Aktien von Renault auf ein Zehn-Jahres-Hoch. Die Papiere gewinnen in Paris bis zu 8,3 Prozent auf 100,80 Euro und sind damit so teuer wie seit Dezember 2007 nicht mehr. Der französische Autobauer und sein japanischer Partner Nissan sprechen der Agentur Bloomberg zufolge über einen Zusammenschluss. Nissan-Papiere hatten zuvor in Tokio 0,5 Prozent schwächer geschlossen. ********************************************************** 9:33 KAUFEMPFEHLUNG TREIBT HEIDELBERGER DRUCK Heidelberger Druckmaschinen steigen beflügelt von einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank um 4,9 Prozent auf 3,01 Euro. Die Analysten nahmen die Bewertung mit "Buy" auf und setzten ein Kursziel von vier Euro. ************************************************** 7:55 ISRA VISION SIND EX-DIVIDENDE Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schlus Divide Unternehmen skurs nde Angaben in Euro Isra Vision 166,00 0,59 AG ******************************************************* 7:52 S&T ÜBERZEUGEN MIT ZAHLEN Zuwächse bei Umsatz und Gewinn ziehen Anleger bei S&T an. Die im TecDax notierten Aktien des österreichischen IT-Unternehmens stehen mit einem Plus von 4,3 Prozent bei Lang & Schwarz an der Indexspitze. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)