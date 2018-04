BÖRSEN-TICKER-Dollar-Anleger hoffen auf Beilegung des Zollstreits

Frankfurt, 10. Apr (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Beilegung des Handelskonflikts zwischen den USA und China stützt den Dollar. Die US-Währung stieg in der Spitze um 0,5 Prozent auf 107,24 Yen. Der Dollar-Index liegt 0,1 Prozent fester. Chinas Präsident Xi Jinping will die Wirtschaft seines Landes öffnen und den Konflikt mit den USA mit niedrigeren Zöllen entschärfen.. ********************************************************* 07:33 HENKEL EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Henkel AG & Co 105,20 1,79 KgaA (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)