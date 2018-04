BÖRSEN-TICKER-VW weiten Gewinne aus und steigen auf Tageshoch

Frankfurt, 10. Apr (Reuters) - Der mögliche Umbau der Konzernspitze kommt bei den VW-Aktionären gut an: Die Aktien weiten ihre Gewinne aus und steigen um 3,3 Prozent auf ein frisches Tageshoch von 169,70 Euro. *********************************************************** 10:50 RUBEL VERLIERT IMMER WEITER AN WERT Die Talfahrt des Rubel beschleunigt sich. Die russische Währung verliert zum Dollar bis zu 5,5 Prozent und ist mit 63,92 Rubel so billig wie seit Dezember 2016 nicht mehr. Schon am Montag war die Währung nach der Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland deutlich ins Rutschen geraten. ********************************************************* 10:26 LVMH-AKTIEN NACH UMSATZZAHLEN AUF REKORDHOCH Das deutliche Umsatzwachstum im ersten Quartal lässt LVMH glänzen. Die Aktien des französischen Luxusgüterkonzerns springen in der Spitze um 5,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 277,25 Euro. Die Titel der Gucci-Mutter Kering ziehen mit und verzeichnen mit einem Plus von bis zu 7,5 Prozent auf 447 Euro ebenfalls eine Bestmarke. Im MDax notieren Hugo Boss 1,3 Prozent fester. ********************************************************* 08:55 AUTOWERTE IM AUFWIND - CHINAS HANDELSPLÄNE STÜTZEN Die Handelsoffensive Chinas schiebt die Autowerte an. BMW, VW und Daimler legen bei Lang & Schwarz zwischen 2,1 und 1,6 Prozent zu und gehören damit zur Spitzengruppe im Dax. Chinas Präsident Xi Jinping will die Wirtschaft seines Landes öffnen und unter anderem die Zölle auf Automobil-Importe senken. ********************************************************* 08:07 DOLLAR-ANLEGER HOFFEN AUF BEILEGUNG DES ZOLLSTREITS Die Hoffnung auf eine Beilegung des Handelskonflikts zwischen den USA und China stützt den Dollar. Die US-Währung stieg in der Spitze um 0,5 Prozent auf 107,24 Yen. Der Dollar-Index liegt 0,1 Prozent fester. Chinas Präsident Xi Jinping will die Wirtschaft seines Landes öffnen und den Konflikt mit den USA mit niedrigeren Zöllen entschärfen.. ********************************************************* 07:33 HENKEL EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Henkel AG & Co 105,20 1,79 KgaA (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)