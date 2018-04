BÖRSEN-TICKER-Metro machen etwas Boden gut

Frankfurt, 11. Apr (Reuters) - Nach den Kursverlusten der letzten Tage im Sog der US-Sanktionen gegen Russland ziehen Metro um rund zwei Prozent auf 14,38 Euro an. *********************************************************** 13:57 TRUMP-TWEET SETZT RUSSISCHE BÖRSE UNTER DRUCK Auch am russischen Aktienmarkt macht sich die Furcht der Anleger vor einer Eskalation im Syrien-Konflikt bemerkbar. Der dollardominierte RTS-Index fällt um bis zu vier Prozent. ************************************************************ 13:25 RUBEL WEITET NACH TRUMP-TWEET VERLUSTE AUS Die Furcht vor einer direkten militärischen Konfrontation mit den USA im Syrien-Konflikt beschleunigt die Talfahrt der russischen Währung. Der Dollar steigt um 3,2 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 65,06 Rubel. Der Euro ist mit 80,50 Rubel so teuer wie zuletzt vor zwei Jahren. *********************************************************** 12:25 DAX RUTSCHT WEITER AB - US-FUTURES IM MINUS Der Dax verliert 0,7 Prozent auf 12.305 Punkte und folgt damit den US-Futures nach unten. Sie signalisieren einen Abschlag von etwa einem Prozent an der Wall Street. Das US-"Angstbarometer" - der Volatilitätsindex -steigt um knapp fünf Prozent auf 21,47 Zähler. *********************************************************** 10:52 REMY COINTREAU NACH HERUNTERSTUFUNG SCHWÄCHER Remy Cointreau liegt an der Pariser Börse nach einem negativen Analystenkommentar rund drei Prozent im Minus. JP Morgan stufte die Titel des Cognac-Produzenten auf "Neutral" von "Overweight" herunter. In den Kursen sei das erwartete starke Wachstum der Firma bereits enthalten, hieß es zur Begründung. ************************************************************ 9:41 TESCO NACH ZAHLEN AUF 2-1/2-JAHRES-HOCH Geschäftszahlen über den Markterwartungen hieven Tesco an die Spitze des Londoner Leitindex FTSE. Die Aktien des britischen Einzelhändlers steigen um 4,9 Prozent und sind mit 220,6 Pence so teuer wie zuletzt vor gut zweieinhalb Jahren. *********************************************************** 07:53 ÖLPREIS HÄLT SICH KNAPP UNTER 3-1/2-JAHRES-HOCH Ein drohender US-Militärschlag in Syrien hält den Ölpreis weiter hoch. Brent notiert mit 70,77 Dollar je Barrel nur einen guten halben US-Dollar unter seinem am Dienstag markierten Dreieinhalb-Jahres-Hoch. Der vom American Petroleum Institute bekanntgegebene, überraschende Anstieg der US-Lagerbestände spielt nur eine untergeordnete Rolle. Erdöl Bestand Veränderung Veränderung Angaben in Mio. Barrel aktuell laut API Prognose RohölC-STK-T-API 429,096 +1,758 -0,189 BenzinGL-STK-T-API 242,635 +2,005 -1,425 DestillateDST-STK-T-API 128,322 -3,849 -0,029 *********************************************************** 07:40 ZEISS MEDITEC MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Die Aktien von Carl Zeiss Meditec werden an diesem Mittwoch mit einem Dividendenabschlag von 0,55 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Vortagesschluss von 51,65 Euro bedeutet dies ein Minus von 1,1 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)