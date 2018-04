BÖRSEN-TICKER-Hedgefonds MAN punket mit Zuwächsen

Frankfurt, 12. Apr (Reuters) - Der weltweit größte börsennotierte Hedgefonds MAN Group kann bei Anlegern mit einem Mittelzufluss im Auftaktquartal punkten. Die Papiere steigen in London um 4,8 Prozent auf 183 Pence. Das verwaltete Vermögen wuchs im Quartal um drei Prozent auf 112,7 Milliarden Dollar. ********************************************************* 7:54 AUSBLICK VON WIRECARD ERFREUT ANLEGER Wirecard sind nach einer Anhebung der Ergebnisprognose im Aufwind. Sie liegen bei Lang & Schwarz 2,1 Prozent höher und damit an der Spitze des TecDax. ********************************************************* 7:50 GEA FALLEN NACH GEWINNEINBRUCH Anlagenbauer Gea verschreckt Anleger mit einem Gewinneinbruch im ersten Quartal. Die Aktien stehen bei Lang & Schwarz mit einem Minus von 3,1 Prozent am MDax-Ende. ******************************************************** 7:29 MTU AERO EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schlus Divide Unternehmen skurs nde Angaben in Euro MTU Aero 137,40 2,30 Engines AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)