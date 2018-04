BÖRSEN-TICKER-Übernahmephantasien treiben Norwegian Air weiter an

Frankfurt, 13. Apr (Reuters) - Übernahmephantasien treiben den Kurs von Norwegian Air um 12,7 Prozent auf 297,50 Kronen, das ist der höchste Stand seit Anfang Januar 2017. Die Titel von IAG, die ihre Fühler nach den Norwegern ausstrecken, sind mit einem Plus von 2,4 Prozent größter Gewinner im "Footsie". ********************************************************* 08:50 RHEINMETALL RUTSCHEN ANS MDAX-ENDE Mit einem Minus von 2,1 Prozent im Frankfurter Frühhandel sind die Aktien von Rheinmetall das Schlusslicht im MDax. Händlern zufolge stuften die Analysten von Oddo BHF die Titel auf "Neutral" von "Buy" herunter. *********************************************************** 08:16 VW-AKTIE LÄUFT UND LÄUFT UND LÄUFT Der größte Konzernumbau der Firmengeschichte ermuntert Anleger zum Einstieg bei Volkswagen. Die Aktien setzen sich mit einem Plus von jeweils mehr als ein Prozent bei Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel an die Spitze des Dax. Der Betriebsrat unterstützt die angekündigten Reformen. *********************************************************** 08:11 DEUTZ NACH ZAHLEN IM AUFWIND Ein knapp 43-prozentiger Anstieg des Auftragseingangs gibt Deutz Auftrieb. Die Aktien steigen im Geschäft von Lang & Schwarz um 2,7 Prozent. Der operative Gewinn habe sich auf 21,7 Millionen Euro verdreifacht. *********************************************************** 07:56 DEUTSCHE-BANK-AKTIE UNVERÄNDERT NACH S&P-ANKÜNDIGUNG Aktionäre der Deutschen Bank zeigen sich bislang unbeeindruckt von der Ratingaktion von S&P. Die Titel notieren im vorbörslichen Handel 0,1 Prozent fester. S&P setzte das Rating der Bank wegen des Chefwechsels auf die Beobachtungsliste für eine eventuelle Herabstufung (Credit Watch Negative). **************************************************** 07:37 PUMA EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Puma 420,00 12,50 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)