BÖRSEN-TICKER-Rücktritt von Chef stößt WPP-Anlegern sauer auf

Frankfurt, 16. Apr (Reuters) - Nach dem Rücktritt des langjährigen WPP-Chefs Martin Sorrell gehen die Aktien der Werbeagentur auf Talfahrt. Sie verlieren 2,9 Prozent auf 1154 Pence und sind Schlusslicht im britischen Auswahlindex "Footsie". ********************************************************* 09:09 TECHNIK-PROBLEME BEI EURONEXT Technische Probleme verhindern die Berechnung der Indizes an den Börsen des Betreibers Euronext. Unter anderem gebe es vorerst keine Kurse für den französischen CAC40, den niederländischen AEX oder den portugiesischen PSI20, teilt das Unternehmen mit. *********************************************************** 08:07 SOFTWARE AG NACH ZAHLEN UNTER DRUCK Die Aktien der Software AG verlieren im Frankfurter Frühhandel 1,7 Prozent. Der IT-Spezialist musste im ersten Quartal einen Rückgang beim Umsatz und Betriebsergebnis hinnehmen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der SAP-Rivale dennoch. *************************************************** 07:33 COVESTRO UND AIRBUS EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Covestro AG 77,88 2,20 Airbus SE 89,98 1,50 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)