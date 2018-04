BÖRSEN-TICKER-Fresenius übernehmen Dax-Spitze

Frankfurt, 17. Apr (Reuters) - Fresenius steigen um 3,4 Prozent auf 66,08 Euro und stoßen damit in die Dax-Spitze vor. Auch FMC legen fast drei Prozent zu. Die Aktien folgen damit den Papieren des größten US-Krankenversicherers UnitedHealth in die Höhe. Beide Konzerne sind in den USA stark engagiert.

16:12 J&J NACH ZAHLEN AUF TALFAHRT

Johnson & Johnson verlieren 2,2 Prozent auf 128,81 Dollar. Analysten kritisieren, im Detail seien die Ergebnisse trotz einer Anhebung der Umsatzprognose in den einzelnen Sparten nicht so überzeugend.

11:31 ALUPREIS STEIGT AUF 6-1/2-JAHRES-HOCH

Aus Furcht vor Lieferengpässen decken sich Anleger mit Aluminium ein. Dies treibt den Preis für das Leichtmetall auf ein Sechseinhalb-Jahres-Hoch von 2435 Dollar je Tonne. Genährt werden die Spekulationen von den US-Sanktionen gegen Russland, von denen auch die weltweit zweitgrößte Aluminiumhütte Rusal betroffen ist.

10:39 PFUND BRÖCKELT NACH BRITISCHEN LOHNDATEN AB

Ein überraschend geringes Lohnwachstum dämpft Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der Bank von England (BoE). Daher verbilligt sich das Pfund Sterling auf 1,4342 von zuvor 1,4365 Dollar.

10:12 MÖGLICHER AUFSCHUB FÜR US-SANKTIONEN HILFT MOSKAUER BÖRSE

Spekulationen auf eine Verschiebung zusätzlicher US-Sanktionen geben der russischen Börse Auftrieb. Der Leitindex RTS steigt um 4,1 Prozent. Die Währung des Landes ist ebenfalls gefragt. Dollar und Euro verlieren jeweils etwa ein halbes Prozent auf 61,44 beziehungsweise 76,21 Rubel.

08:22 BAYER ÜBERNEHMEN DAX-SPITZE

Mit einem Kursplus von gut zwei Prozent im Geschäft von Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel sind die Aktien von Bayer am Dienstag Spitzenreiter im Dax. Der singapurische Staatsfonds Temasek steigt für drei Milliarden Euro bei dem Konzern ein. Außerdem gehört Bayer für die Experten der Citigroup zu den Favoriten der europäischen Pharmabranche. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)