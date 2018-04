BÖRSEN-TICKER-Shire ziehen nach Reuters-Bericht zu Allergan wieder an

Frankfurt, 19. Apr (Reuters) - Nach einem Bericht von Reuters zur Gesprächen über eine Übernahme durch Allergan nehmen Shire ihren Höhenflug wieder auf und notieren mit 4077 Pence über acht Prozent im Plus. Allergan fallen in New York um über drei Prozent. Der japanische Pharmakonzern Takeda hatte zuvor eine Offerte für Shire vorgelegt und damit den Kurs zeitweise schon über zwölf Prozent in die Höhe getrieben. *********************************************************** 13:18 RENDITE VON 10-JÄHRIGEM BUND AUF VIER-WOCHEN-HOCH Spekulationen auf eine steigende Inflation in Folge höherer Ölpreise treiben die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf den höchsten Stand seit vier Wochen. Sie zieht um mehr als vier Basispunkte auf 0,58 Prozent an und steht vor dem größten Tagesgewinn seit zwei Monaten. ********************************************************** 10:35 NICKELPREIS AUF 3-1/2-JAHRES-HOCH Spekulationen auf einen Angebotsengpass im Zuge der US-Sanktionen gegen den russischen Aluminium-Produzenten Rusal treiben den Preis für Nickel an der Londoner Metallbörse um 9,3 Prozent in die Höhe. Mit 16.690 Dollar kostete eine Tonne so viel wie zuletzt im Dezember 2014. *********************************************************** 10:21 SIEMENS NACH ABB-ZAHLEN GESUCHT Siemens steigen um 1,6 Prozent auf 107,76 Euro und übernehmen damit die Dax-Spitze. Die Aktien des Schweizer Konkurrenten ABB legen nach der Vorlage von Zahlen um 4,8 Prozent auf 23,65 Franken zu. *********************************************************** 09:20 UMSATZWACHSTUM GIBT ZOOPLUS AUFTRIEB - FAVORIT IM SDAX Steigende Umsätze lassen Anleger bei Zooplus zugreifen. Die Titel des Internethändlers für Heimtierprodukte klettern um 4,5 Prozent auf ein Vier-Wochen-Hoch von 169,80 Euro und sind größter Gewinner im SDax. ******************************************************** FRAPORT NACH HOCHSTUFUNG UNTER TOP-WERTEN IM MDAX Eine Hochstufung gibt Fraport Rückenwind. Die Aktien steigen um 1,8 Prozent auf 79,66 Euro und sind unter den Spitzenreitern im MDax. Analysten von Credit Suisse stuften die Titel auf "neutral" von"outperform" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 86 Euro von 78 Euro. ******************************************************** 08:13 DAX-FUTURE STARTET WENIG VERÄNDERT Der Dax-Future startet kaum verändert bei 12.620 Punkten, der Euro notiert ebenfalls um das Vortagesniveau bei 1,2370 Dollar. ******************************************************** 07:53 CEWE NACH KAUFEMPFEHLUNG SDAX-SPITZENREITER Nach einer Kaufempfehlung geht es für Cewe bergauf. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz 2,6 Prozent zu und sind damit Spitzenreiter im SDax. Berenberg hat die Titel auf "Buy" von "Hold" gesetzt und das Kursziel auf 99 (92) Euro erhöht. ******************************************************** 07:36 AXEL SPRINGER EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Axel Springer 67,40 2,00 SE (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)