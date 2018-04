BÖRSEN-TICKER-Shire-Aktien rutschen deutlich ins Minus

Frankfurt, 20. Apr (Reuters) - Shire hat zum Wochenschluss an der Börse das Nachsehen: Die Aktien fallen in der Spitze um 4,4 Prozent, nachdem sich der Botox-Produzent Allergan aus dem Bieterrennen um den irischen Pharmakonzern zurückgezogen hat. Interesse an Shire hat weiterhin der japanische Rivale Takeda, dessen Offerte das Management jedoch als zu niedrig zurückgewiesen hat. Takeda-Papiere verloren knapp fünf Prozent. *********************************************************** 09:19 ERICSSON HEBEN AB NACH QUARTALSZAHLEN Anleger decken sich nach einem deutlich geschrumpften Verlust mit Aktien von Ericsson ein. Die Titel steigen an der Börse in Stockholm um 16 Prozent auf ein Elf-Monats-Hoch von 64,56 schwedische Kronen. *********************************************************** 09:15 KOOPERATION MIT MICROSOFT STÜTZT RIB SOFTWARE Die Kooperation mit Microsoft schiebt RIB Software an. Die Aktien stehen mit einem Plus von 1,2 Prozent an der TecDax-Spitze. Die beiden Firmen haben ein gemeinsames Projekt namens Mtwo gestartet, um eine Cloud für die Bau- und Immobilienbranche zu schaffen. ********************************************************* 08:18 RWE NACH HOCHSTUFUNG DAX-SPITZENREITER Anleger folgen einer Kaufempfehlung für RWE. Die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel und im Handel bei Lang & Schwarz um je gut ein Prozent und sind Spitzenreiter im Dax. Analysten der Societe Generale stuften die Titel auf "Buy" von "Hold" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 25,60 Euro von 16,50 Euro. ************************************************* 07:32 ÖLPREISE GEBEN LEICHT NACH Nach der jüngsten Rally am Ölmarkt geht es für die Preise von Brent und WTI zum Wochenschluss leicht bergab. Brent verbilligt sich um 0,2 Prozent auf 73,60 Dollar je Fass. WTI kostet mit 68,12 Dollar je Barrel 0,3 Prozent weniger. Am Donnerstag hatten Spekulationen auf ein sinkendes Angebot die Preise auf den höchsten Stand seit Ende 2014 getrieben. *************************************************** 07:22 GEA UND SILTRONIC EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro GEA Group AG 34,54 0,85 Siltronic AG 144,70 2,50 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)