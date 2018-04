BÖRSEN-TICKER-Metro nach Herabstufung schwächer

Frankfurt, 23. Apr (Reuters) - Metro-Aktien verlieren nach einer Herabstufung bei Lang & Schwarz 1,3 Prozent und sind Schlusslicht im MDax. Analysten von HSBC stuften die Titel auf "Reduce" von "Buy" zurück und senkten das Kursziel auf 10 von 17 Euro. ******************************************************* 07:46 BVB NACH SIEG GEGEN LEVERKUSEN AN BÖRSE IM AUFWIND Der 4:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen am Wochenende treibt die BVB-Aktie vorbörslich um vier Prozent in die Höhe. Die Aktien sind mit Abstand bester Wert im SDax. ********************************************************* 07:24 SCHAEFFLER-AKTIEN WERDEN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividenenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Schaeffler 13,22 0,55 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)