BÖRSEN-TICKER-Euro gibt vor Ifo-Index nach

Frankfurt, 24. Apr (Reuters) - Kurz vor Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindexes gibt der Euro nach. Er verliert 0,2 Prozent auf 1,2188 Dollar. Im asiatischen Handel war er zuvor auf ein Acht-Wochen-Tief von 1,2183 Dollar gefallen. ********************************************************* 09:30 GEWINNEINBRUCH SCHICKT AKZO NOBEL AUF TALFAHRT Ein überraschend starker Gewinnrückgang setzt Akzo Nobel zu. Die Titel verlieren bei überdurchschnittlichen Umsätzen vier Prozent auf 74,88 Euro. *********************************************************** 09:26 SAP MIT GRÖSSTEM KURSSPRUNG SEIT OKTOBER 2016 Ein angehobener Ausblick beschert SAP den größten Kurssprung seit eineinhalb Jahren. Die Aktien steigen um 3,6 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Hoch von 90,30 Euro. *********************************************************** 09:24 UNIPER NACH HERABSTUFUNG MDAX-SCHLUSSLICHT Uniper rutschen nach einer Herabstufung um 1,2 Prozent auf 23,81 Euro ab und sind Schlusslicht im MDax. Analysten von JPMorgan stuften die Aktien auf "Underweight" von "Overweight" zurück und senkten das Kursziel auf 22 Euro von 25 Euro. *************************************************** 08:13 SARTORIUS NACH QUARTALSZAHLEN SCHWÄCHER Sartorius rutschen im Frankfurter Frühhandel und bei Lang & Schwarz nach Quartalszahlen um 4,6 Prozent ab. Händlern zufolge lagen die Ergebnisse im vergangenen Quartal etwas unterhalb der Erwartungen und Anleger sicherten sich nun Gewinne. **************************************************** 08:03 HOCHSTUFUNG GIBT FMC RÜCKENWIND Anleger folgen einer Kaufempfehlung für Fresenius Medical Care (FMC), die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel um ein Prozent. Analysten der Deutschen Bank stuften die Titel auf "Buy" von "Hold" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 102 Euro von 83 Euro. FMC hatten am Vortag nach einer Prognosesenkung 4,2 Prozent verloren. **************************************************** 07:43 INFINEON UND DIALOG AUF VERKAUFSLISTEN Ein trüber Ausblick des Chipherstellers AMS zieht die Aktien von Infineon und Dialog Semiconductor nach unten. Infineon sind mit einem Kursminus von 1,2 Prozent bei Lang & Schwarz größter Verlierer im Dax. Dialog-Titel fallen im TecDax um gut zwei Prozent. AMS warnte am Montag vor einem schwächeren Wachstum im zweiten Quartal. ******************************************************* 07:48 SAP NACH QUARTALSZAHLEN GRÖßTER DAX-GEWINNER SAP kommt mit seinen Quartalszahlen bei Anlegern gut an. Die Titel setzen sich mit einem vorbörslichen Kursplus von 1,1 Prozent an die Dax-Spitze. ********************************************************* 07:27 AKTIEN VON RTL GROUP EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro RTL Group 71,35 4,00 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)