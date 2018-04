BÖRSEN-TICKER-Aussicht auf Abfindung treibt Linde

Frankfurt, 25. Apr (Reuters) - Die Aussicht auf eine Abfindung im Zuge des Zusammenschlusses mit Praxair schiebt die Aktien von Linde an. Die nicht zum Umtausch eingereichten Linde-Titel gewinnen 5,4 Prozent auf 174 Euro. Nach gelungener Fusion sollen die deutsche Linde AG von der Börse genommen und die restlichen freien Aktionäre zwangsweise abgefunden werden ("Squeeze-Out"). Die Dax-Papiere liegen 2,5 Prozent höher bei 177,10 Euro. ************************************************************** 11:06 KOMPRESSORENSPARTE BEI ATLAS ENTTÄUSCHT INVESTOREN Der schwedische Industriekonzern Atlas Copco kann mit seinen Quartalszahlen nicht überzeugen. Die Papiere stürzen in Stockholm um 5,9 Prozent auf ein Sieben-Monats-Tief ab. Der Zulieferer für die Bergbauindustrie steigerte zwar den operativen Gewinn und Auftragseingang. Im wichtigen Kompressorengeschäft hatten Börsianer aber mehr erwartet. ************************************************************ ANALYSTEN GLAUBEN AN CTS EVENTIM DANK ED SHEERAN UND BEYONCE Aktien des Tickethändler CTS Eventim legen um 2,5 Prozent auf ein Vier-Wochen-Hoch von 38,82 Euro zu. Die Analysten der Berenberg Bank rechnen mit verbesserten Gewinnaussichten. Zuversichtlich machten Konzerte mit Publikumsmagneten wie Ed Sheeran und Beyonce mit Jay-Z. Berenberg bekräftigte die Kaufempfehlung und setzte das Kursziel um einen Euro auf 50 Euro herauf. ************************************************************ 9:17 KERING STEIGEN AUF REKORDHOCH Erfreut über ein Umsatzplus des französischen Luxusmarken-Konzerns Kering greifen Anleger zu. Die Titel klettern in Paris um 6,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 466 Euro. ************************************************************ 7:54 HANNOVER RÜCK NACH HERUNTERSTUFUNG IM MINUS Nach einer Herunterstufung durch die Credit Suisse verlieren Hannover Rück vorbörslich zwei Prozent auf etwa 115,50 Euro. Die Analysten haben die Papiere auf "Neutral" von "Outperform" heruntergestuft, das Kursziel allerdings auf 122 von 120 Euro angehoben. *********************************************************** 07:32 POST UND INNOGY MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Post 36,70 1,15 Innogy 36,05 1,60 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)