MÄRKTE-Schwacher Auftragseingang schickt Kion auf Talfahrt

Frankfurt, 26. Apr (Reuters) - Aus Enttäuschung über die Quartalergebnisse werfen Anleger Kion-Aktien in hohem Bogen aus ihren Depots. Die Titel des Gabelstapler-Herstellers brachen am Donnerstag um bis zu 10,8 Prozent ein. Das ist der größte Kursrutsch seit einem halben Jahr. Dabei wechselten innerhalb der ersten 30 Handelminuten bereits mehr Kion-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Der Auftragseingang sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, urteilte Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Helvea Bank. Die operative Gewinnmarge habe die Prognosen allerdings getroffen. Ein anderer Börsianer betonte, auf Basis dieses Quartalsergebnisses werde es für das Unternehmen schwieriger, seine Gesamtjahresziele zu erreichen.