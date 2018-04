BÖRSEN-TICKER-Hoffnung auf Einigung im Handelsstreit hilft Dax

Frankfurt, 26. Apr (Reuters) - Spekulationen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China geben den Aktienbörsen Auftrieb. Der Dax dreht ins Plus und steigt um 0,5 Prozent auf 12.477 Zähler. Der Dollar-Index zieht ebenfalls an und gewinnt 0,2 Prozent. CNBC zufolge will Larry Kudlow, der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, zu Gesprächen nach China reisen. *********************************************************** 15:43 DAX BRÖCKELT AB UND RUTSCHT INS MINUS Der Dax schwächelt und gibt alle seine im Tagesverlauf erzielten Gewinne ab. Er rutscht ins Minus und notiert 1,1 Prozent tiefer bei 12.411 Punkten. ******************************************************* 15:04 EBAY AUF VERKAUFSLISTEN WEGEN ENTTÄUSCHENDER PROGNOSE Nach einem unerwartet schwachen Geschäftsausblick trennen sich Anleger von Ebay-Aktien. Sie rutschen im vorbörslichen US-Handel um fünf Prozent auf 38,91 Dollar ab. ********************************************************** 14:59 FACEBOOK STEHEN AN WALL STREET HOCH IM KURS Nach einem Gewinnsprung von Januar bis März decken sich Anleger mit Aktien von Facebook ein. Die Titel steigen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um knapp acht Prozent auf 171 Dollar. *********************************************************** 12:38 ANLEGER TRENNEN SICH NACH ZAHLEN VON SCHWEDISCHER SAAB Aktien des schwedischen Rüstungskonzerns Saab fallen nach schwachen Quartalszahlen um bis zu 7,2 Prozent und notieren so tief wie seit mehr als zwei Monaten nicht mehr. Beim operativen Gewinn verfehlte der Konzern in den ersten drei Monaten die Erwartungen um 17 Prozent. ************************************************************ 10:16 DEUTSCHE BANK ERHOLEN SICH Deutsche Bank-Aktien machen ihre Kursverluste wett. Sie liegen 0,8 Prozent im Plus bei 12,08 Euro, nachdem sie zuvor wegen eines Gewinnrückgangs bis zu 4,2 Prozent abgegeben hatten. ******************************************************* 10:10 VOLKSWAGEN HEBEN NACH ZAHLEN AB Trotz eines Gewinnrückgangs im Quartal steigen Volkswagen um bis zu 4,4 Prozent auf 174,38 Euro. Damit stehen sie an der Dax-Spitze. Der Gewinn sei hauptsächlich durch eine neue Rechnungslegung belastet, nicht vom operativen Geschäft, sagte ein Börsianer. Zudem gefalle der starke Cash Flow. *********************************************************** 10:00 PHILIPS LIGHTING MIT GRÖßTEM KURSMINUS SEIT 2016 Ein Gewinneinbruch brockt Philips Lighting den größten Kursrutsch seit zwei Jahren ein. Die Aktien verlieren in Amsterdam 13 Prozent und sind mit 26,15 Euro so billig wie zuletzt vor gut einem Jahr. *********************************************************** 09:49 VERLUST MACHT DRÄGERWERK ZUM TECDAX-SCHLUSSLICHT Der Rutsch in die roten Zahlen macht Drägerwerk zu schaffen. Die Aktien fallen um 2,6 Prozent und sind mit 65,15 Euro so billig wie zuletzt vor eineinhalb Jahren. *********************************************************** 09:28 GEWINNEINBRUCH SETZT NOKIA ZU Ein überraschend starker Gewinnrückgang brockt Nokia den größten Kursrutsch seit einem halben Jahr ein. Die Aktien verlieren in Helsinki 7,9 Prozent. *********************************************************** 08:19 COVESTRO SIND NACH GEWINNPLUS OBEN AUF Covestro punkten mit einem überraschend kräftigen Gewinnplus im ersten Quartal. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel 1,7 Prozent und stehen damit an der Dax-Spitze. Der Kunststoffhersteller bekräftigte seine Jahresziele. ******************************************************* 7:45 AIXTRON SIND NACH AUSBLICK TECDAX-FAVORIT Anleger greifen nach einem optimistischem Ausblick bei Aixtron zu. Bei Lang & Schwarz gewinnen die Aktien 3,2 Prozent und sind Spitzenreiter im TecDax. Nach kräftig gestiegenen Bestellungen zum Jahresauftakt rechnet der Chipanlagenbauer damit, die Jahresziele am oberen Rand der Prognose zu erreichen. ********************************************************* 7:42 WACKER CHEMIE ÜBERNEHMEN NACH ZAHLEN MDAX-SPITZE Ein Anstieg des Quartalsgewinns und ein optimistischer Ausblick geben Wacker Chemie Auftrieb. Die Aktien steigen vorbörslich um 1,4 Prozent. *********************************************************** 07:13 MEHRERE FIRMEN MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Beiersdorf 92,34 0,70 Münchener Rück 197,60 8,60 Gerresheimer 67,20 1,10 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)