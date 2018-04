BÖRSEN-TICKER-Deutsche Bank Schlusslicht im Dax

Frankfurt, 27. Apr (Reuters) - Nach einer Reihe von Kurszielsenkungen geht es für die Deutsche Bank erneut bergab. Die Titel verlieren 3,5 Prozent auf 11,42 Euro und bilden damit das Schlusslicht im Dax. Am Donnerstag hatten sie nach der Vorlage der Quartalszahlen bereits 1,3 Prozent abgegeben. Am Freitag senkten die Analysten von Natixis das Kursziel für die Titel auf 10 (10,70) Euro, die Experten der Credit Suisse auf 12 (13) Euro. ************************************************************ 09:45 LINDE ERNEUT IM AUFWIND Mit einem Kursplus von 2,3 Prozent setzen sich Aktien von Linde erneut an die Spitze des Dax. Damit haben sie dank Spekulationen auf eine baldige Fusion mit Praxair und ein Abfindungsangebot an die Minderheitsaktionäre binnen drei Tagen gut neun Prozent zugelegt. Der Dax kommt in diesem Zeitraum kaum vom Fleck. *********************************************************** 08:52 EURO FÄLLT UNTER 1,21ER MARKE Die Aufwertung des Dollar setzt dem Euro erneut zu. Die Gemeinschaftswährung fällt um 0,1 Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Tief auf 1,2087 Dollar. Wegen der Auflösung von Wetten auf einen weiteren Kursverfall der US-Währung notiert der Dollar-Index mit 91,67 Punkten ebenfalls auf dem höchsten Stand seit Mitte Januar. *********************************************************** 08:46 DAIMLER-ZAHLEN GEFALLEN AUF DEN ZWEITEN BLICK Daimler drehen ins Plus und notieren bei Lang & Schwarz 1,1 Prozent fester. ********************************************************* 07:54 DAIMLER-AKTIEN SCHWÄCHELN NACH ZAHLEN Daimler kann mit seinen Quartalszahlen nicht punkten. Die Aktien fallen bei Lang & Schwarz um 0,7 Prozent. Der Dax wird 0,6 Prozent fester erwartet. Der Autobauer hat zum Jahresauftakt weniger operativen Gewinn eingefahren. ********************************************************* 07:35 RWE, ALSTRIA, DEUTZ, HAMBORNER, SAF EX DIVIDENDE Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro RWE 19,86 0,50 Alstria Office 12,24 0,52 Deutz 7,85 0,15 Hamborner Reit 9,05 0,45 Saf Holland 15,83 0,45 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)