BÖRSEN-TICKER-RIB Software nach Zahlen Favorit im TecDax

Frankfurt, 30. Apr (Reuters) - Der Umsatz- und Gewinnsprung von RIB Software im ersten Quartal schiebt die Aktien an. Sie steigen im Frankfurter Frühhandel um 2,8 Prozent und sind einer der gefragtesten Werte im TecDax. ******************************************************* 07:35 CONTI, MERCK UND CORESTATE EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Continental AG 218,90 4,50 Merck KGaA 81,58 1,25 Corestate Capital Holding 44,10 2,00 SA