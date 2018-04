BÖRSEN-TICKER-Juventus Turin nach Sieg über Inter Mailand gefragt

Frankfurt, 30. Apr (Reuters) - Ein Überraschungssieg über Inter Mailand beflügelt Juventus Turin. Die Aktien steigen an der italienischen Börse um 5,6, nachdem die Turiner die Partie mit zwei Toren in den letzten Spielminuten für sich entschieden haben. Damit kommt der Verein der siebten italienischen Meisterschaft in Folge einen Schritt näher. *********************************************************** 08:09 RIB SOFTWARE NACH ZAHLEN FAVORIT IM TECDAX Der Umsatz- und Gewinnsprung von RIB Software im ersten Quartal schiebt die Aktien an. Sie steigen im Frankfurter Frühhandel um 2,8 Prozent und sind einer der gefragtesten Werte im TecDax. ******************************************************* 07:35 CONTI, MERCK UND CORESTATE EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Continental 218,90 4,50 Merck 81,58 1,25 Corestate 44,10 2,00 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)