BÖRSEN-TICKER-Investor KKR punktet mit Plänen für neue Rechtsform

Frankfurt, 03. Mai (Reuters) - Die Umwandlung in eine neue Rechtsform kommt bei den Anlegern von KKR gut an. Die Titel des US-Finanzinvestors steigen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um 7,5 Prozent auf 23,12 Dollar.

10:07 GEWINNANSTIEG BEI STADA GEFÄLLT ANLEGERN

Stada sind nach einem operativen Gewinnanstieg im Quartal einer der Favoriten im MDax. Die Titel des Arzneimittelherstellers legen bis zu 1,8 Prozent auf 83,64 Euro zu.

***********************************************************

8:57 GOLDMAN-KOMMENTAR BELASTET SCOUT24

Eine Herunterstufung durch Goldman Sachs drückt Scout24 ins Minus. Die Aktien verlieren im Frankfurter Frühhandel 1,9 Prozent. Die Goldman-Analysten haben die Papiere auf “Neutral” herabgestuft.

***********************************************************

08:54 HERUNTERSTUFUNG SETZT METRO ZU

Ein negativer Analystenkommentar drückt Metro ans Ende des MDax. Die Aktien verlieren im Frankfurter Frühhandel 1,5 Prozent auf 11,81 Euro. Die Experten der Barclays Bank haben die Papiere auf “Equal-Weight” von “Overweight” heruntergestuft und das Kursziel auf 12,50 von 21 Euro gesenkt.

***********************************************************

08:01 PFEIFFER VACUUM NACH ZAHLEN GEFRAGT

Pfeiffer Vacuum liegen nach Vorlage der Quartalszahlen an der TecDax-Spitze. Die Titel steigen bei Lang & Schwarz um vier Prozent.

************************************************************

07:46 BAYER NACH ZAHLEN AM DAX-ENDE

Bayer kann mit seinen Zahlen bei den Anlegern nicht punkten. Die Aktien liegen bei Lang & Schwarz 1,1 Prozent niedriger und damit am Dax-Ende. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)