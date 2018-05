BÖRSEN-TICKER-Infineon setzen Erholungskurs fort

Frankfurt, 04. Mai (Reuters) - Mit einem Kursplus von 2,2 Prozent auf 22,64 Euro setzen sich Infineon an die Dax-Spitze. Die Analysten von Kepler Cheuvreux heben ihr Kursziel auf 27 von 26 Euro an. Ihr Kollegen von Natixis erhöhen es auf 24 von 23 Euro. *********************************************************** 09:07 WINTERKORN-ANKLAGE LÄSST VW-ANLEGER KALT Die Anklage gegen den ehemaligen Volkswagen-Chef Martin Winterkorn wegen des Diesel-Skandals lässt Anleger kalt. Die Papiere des Autobauers notieren knapp im Minus bei 171,96 Euro. Rechnet man den Dividendenabschlag heraus, liegen sie sogar 2,3 Prozent im Plus. *********************************************************** 08:53 HOCHSTUFUNG GIBT OSRAM AUFTRIEB Eine Hochstufung ermuntert Anleger zum Einstieg bei Osram. Die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel um 2,5 Prozent auf 53,08 Euro. Die Analysten stuften die Papiere auf "Equal-Weight" von "Underweight" hoch. Das Kursziel kürzten sie allerdings auf 51 von 55 Euro. *********************************************************** 08:06 ADIDAS GEHEN AUF ERHOLUNGSKURS Adidas machen einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder wett. Die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel und bei Lang & Schwarz um je knapp zwei Prozent. Am Donnerstag hatten sie nach der Vorlage von Quartalszahlen 6,8 Prozent verloren. ******************************************************* 08:01 FREENET NACH ZAHLEN VORBÖRSLICH ETWAS SCHWÄCHER Der durch eine neue Bilanzierungsregel entstandene Umsatzrückgang bei Freenet im ersten Quartal kommt bei Anlegern offenbar nicht gut an. Die Titel geben vorbörslich ein Prozent nach und liegen damit am Ende im TecDAx. ******************************************************** 07:54 S&T NACH GEWINNPLUS IM QUARTAL BEI ANLEGERN GEFRAGT Nach einem Gewinnsprung decken sich Anleger mit Aktien von S&T ein. Sie steigen im vorbörslichen Handel um 4,4 Prozent und sind mit Abstand größter Gewinner im TecDAx. ***************************************************** 07:49 BASF VORBÖRSLICH UNTER DEN GRÖßTEN DAX-GEWINNERN BASF steigen nach der Vorlage von Quartalszahlen vorbörslich um gut ein Prozent und sind unter den größten Gewinnern im Dax. ***************************************************** 07:31 VW, HOCHTIEF UND ANDERE EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Volkswagen 176,04 3,96 Hochtief 153,00 3,38 Hugo Boss 77,60 2,65 Leoni 53,44 1,40 Grenke 99,00 0,70 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)