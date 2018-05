BÖRSEN-TICKER-Frutarom-Deal drückt IFF auf 12-Monats-Tief

Frankfurt, 07. Mai (Reuters) - Wegen der 7,1 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Frutarom steht der Symrise-Rivale IFF vor dem größten Tagesverlust seit mehr als zwei Jahren. Die Aktien des Aromen-Herstellers verlieren im vorbörslichen US-Geschäft 7,1 Prozent und sind mit 132 Dollar so billig wie zuletzt vor einem Jahr. *********************************************** 13:07 NORMA BAUEN NACH ZAHLEN GEWINNE AUS Erhöhte Gesamtjahresziele geben Norma zusätzlichen Schub. Die Aktien bauen ihre Gewinne aus und gewinnen 4,8 Prozent. Der Autozulieferer peilt 2018 ein organisches Wachstum von fünf bis acht statt bislang drei bis fünf Prozent an. *********************************************************** 11:11 SIXT-RALLY GEHT WEITER - AKTIE AUF REKORDHOCH Der optimistische Ausblick gibt Sixt erneut Auftrieb. Die Aktien steigen um 5,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 111 Euro. Damit summiert sich das Plus seit der Prognoseanhebung Ende April auf gut 24 Prozent. Das ist die stärkste Rally seit dreieinhalb Jahren. *********************************************************** 11:05 FUCHS PETROLUB BESCHLEUNIGEN ERHOLUNG Anleger steigen verstärkt wieder bei Fuchs Petrolub ein und verhelfen der Aktie zu einem Kursplus von 2,9 Prozent. Damit notieren sie aber immer noch gut fünf Prozent unter dem Niveau von Ende März, als ein enttäuschender Ausblick die Papier auf Talfahrt geschickt hatte. *********************************************************** 11:02 BVB NACH HEIMPLEITE GEGEN MAINZ IM MINUS Mit einem Kursminus von 3,1 Prozent ist Borussia Dortmund (BVB) Tabellenletzter im SDax. Der Fußball-Bundesligist hatte am Wochenende 1:2 gegen Mainz 05 verloren. *********************************************************** 09:19 HANNOVER RÜCK NACH ZAHLEN AUF REKORDHOCH Ein Gewinnanstieg schiebt Hannover Rück an. Die Aktien legen 2,9 Prozent zu und sind mit 120,80 Euro so teuer wie noch nie. *********************************************************** 07:59 GEWINNANSTIEG GIBT STABILUS AUFTRIEB Ein Umsatz- und Gewinnplus ermuntert Anleger zum Einstieg bei Stabilus. Die Titel legen vorbörslich 1,6 Prozent zu und sind größter Gewinner im SDax. *********************************************************** 07:56 HANNOVER RÜCK NACH ZAHLEN VORBÖRSLICH GEFRAGT Ein Gewinnanstieg schiebt Hannover Rück an. Die Aktien legen vorbörslich 1,6 Prozent zu und sind Spitzenreiter im MDax. *********************************************************** 07:34 BASF UND ANDERE MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro BASF 83,78 3,10 Drägerwerk 60,20 0,46 DMG Mori 47,25 1,03 Jost Werke 34,85 0,50 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)