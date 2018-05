BÖRSEN-TICKER-Fraport steigen nach Zahlen an MDax-Spitze

Frankfurt, 09. Mai (Reuters) - Ein Umsatzsprung im Quartal lockt Anleger bei Fraport an. Die Aktien des Flughafenbetreibers liegen im Frankfurter Frühhandel rund zwei Prozent höher. Damit sind sie größter MDax-Gewinner. *********************************************************** 7:42 SCHOELLER BLECKMANN MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Die Aktien des österreichischen Ölindustrie-Zulieferers Schoeller Bleckmann werden mit einem Dividendenabschlag von 0,50 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Vortagesschluss von 100,30 Euro bedeutet dies ein Minus von 0,5 Prozent. *********************************************************** 07:37 ZAHLREICHE FIRMEN MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Lufthansa 24,45 0,80 CTS Eventim 38,92 0,59 Fuchs Petrolub 44,88 0,91 Rheinmetall 115,40 1,70 Talanx 35,36 1,40 Encavis 6,55 0,22 Takkt 16,42 0,55 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)