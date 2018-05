BÖRSEN-TICKER-Rendite zehnjähriger US-Bonds wieder bei drei Prozent

Frankfurt, 09. Mai (Reuters) - Inflationssorgen treiben die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen wieder über drei Prozent. Erst am 24. April hatte die Verzinsung erstmals seit Januar 2014 diese psychologisch und technisch wichtige Marke übersprungen. Seither hatten die Renditen aber wieder etwas nachgegeben. *********************************************************** 10:06 EURO FÄLLT ERNEUT AUF VIEREINHALB-MONATS-TIEF Die Talfahrt des Euro geht weiter. Er fällt auf 1,1821 Dollar und ist damit so billig wie zuletzt Ende Dezember 2017. Damit hat die Gemeinschaftswährung in weniger als vier Wochen mehr als fünf US-Cent abgewertet. *********************************************************** 09:38 RENAULT UND PEUGEOT WEGEN IRAN-ENTSCHEID TIEFER Drohende neue US-Sanktionen gegen Iran machen Renault und Peugeot zu schaffen. Die Aktien der beiden französischen Autobauer, die stark in Iran engagiert sind, verlieren in Paris jeweils etwa ein Prozent. *********************************************************** 08:32 HENKEL NACH BEKRÄFTIGTEN JAHRESZIELEN GEFRAGT Henkel zählen nach den Quartalszahlen zu den Dax-Favoriten. Die Titel legen um 1,3 Prozent zu. Der Konsumgüterkonzern hält trotz Wechselkurseffekten an den Jahreszielen fest. ********************************************************* 08:20 FRAPORT STEIGEN NACH ZAHLEN AN MDAX-SPITZE Ein Umsatzsprung im Quartal lockt Anleger bei Fraport an. Die Aktien des Flughafenbetreibers liegen im Frankfurter Frühhandel rund zwei Prozent höher. Damit sind sie größter MDax-Gewinner. *********************************************************** 07:42 SCHOELLER BLECKMANN MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Die Aktien des österreichischen Ölindustrie-Zulieferers Schoeller Bleckmann werden mit einem Dividendenabschlag von 0,50 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Vortagesschluss von 100,30 Euro bedeutet dies ein Minus von 0,5 Prozent. *********************************************************** 07:37 ZAHLREICHE FIRMEN MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Lufthansa 24,45 0,80 CTS Eventim 38,92 0,59 Fuchs Petrolub 44,88 0,91 Rheinmetall 115,40 1,70 Talanx 35,36 1,40 Encavis 6,55 0,22 Takkt 16,42 0,55 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)