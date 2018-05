BÖRSEN-TICKER-SLM Solutions nach Kaufempfehlung im Aufwind

Frankfurt, 10. Mai (Reuters) - Nach einer Kaufempfehlung geht es für SLM Solutions bergauf. Die Aktien legen 7,8 Prozent auf 33,05 Euro zu und stehen damit an der TecDax-Spitze. Die Experten des Brokerhauses Canaccord Genuity haben die Aktien auf "Buy" von "Hold" gesetzt und das Kursziel auf 39 von 35 Euro erhöht. ********************************************** 07:42 Zahlreiche Aktien ex Dividende gehandelt Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro 09.05.18 ------------------------------------------------------------ Adidas AG 187,75 2,60 Allianz SE 190,54 8,00 E.ON SE 9,23 0,30 HeidelbergCement AG 82,06 1,90 Vonovia SE 39,40 1,32 Duerr AG 84,60 2,20 Kion Group AG 72,04 0,99 Wacker Chemie AG 149,75 4,50 Koenig & Bauer AG 70,45 0,90 Rational AG 501,00 11,00 Vossloh AG 41,25 1,00 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)