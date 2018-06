MÄRKTE-Mehr Fluggäste für Fraport ziehen auch Lufthansa nach oben

Frankfurt, 13. Jun (Reuters) - Ein kräftiges Passagierwachstum beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport sorgt an der Börse für gute Stimmung. Die Fraport-Aktien kletterten am Mittwoch um bis zu 4,4 Prozent auf ein Fünf-Wochen-Hoch von 85,36 Euro. Auch die Papiere von Lufthansa, die den Frankfurter Flughafen als Drehkreuz nutzt, sprangen um 4,6 Prozent an.

"Die Lufthansa profitiert von den starken Passagier-Zahlen von Fraport", betonte ein Händler. Im Mai transportierte Fraport rund 9,5 Prozent mehr Fluggäste als im Vorjahreszeitraum.