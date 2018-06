BÖRSEN-TICKER-Gerry Weber brechen nach Prognosesenkung ein

Frankfurt, 14. Jun (Reuters) - Aktien der Modemarke Gerry Weber brechen nach einer Prognosesenkung ein. Die Titel fallen um zwölf Prozent und markieren den niedrigsten Stand seit September 2005. Die Firma rechnet mit einem Umsatz von 830 bis 840 Millionen Euro statt der ursprünglich anvisierten 870 bis 890 Millionen Euro. Operativ könnte ein Verlust von bis zu zehn Millionen Euro anfallen, bestenfalls geht Gerry Weber von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. ************************************************************ 7:36 KRONES UND GRAMMER EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Krones AG 116,30 1,70 Grammer AG 65,50 1,25 Wuestenrot & 18,62 0,65 Wuerttembergische AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)