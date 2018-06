BÖRSEN-TICKER-Südzucker rutschen ab nach Prognosesenkung von Cropenergies

Frankfurt, 14. Jun (Reuters) - Eine Prognosesenkung der Tochter Cropenergies drückt die Aktien von Südzucker in die Tiefe. Die im SDax notierten Titel weiten ihre Verluste aus und fallen um 2,2 Prozent auf 14,51 Euro. Die Aktien von Cropenergies sacken um 7,9 Prozent auf 5,40 Euro ein. ********************************************************* 11:39 THYSSEN-TITEL BRÖCKELN WEITER AB Die Bedenken der Arbeitnehmervertreter von Thyssenkrupp gegen die geplante Fusion des Staatsgeschäfts mit Tata Steel setzen dem deutschem Konzern zu. Die Aktien bauen ihre Verluste aus und notieren 1,6 Prozent im Minus. *********************************************************** 10:06 SPARKURS VON ROLLS-ROYCE GEFÄLLT ANLEGERN Anleger honorieren den Sparkurs beim Triebwerksbauer Rolls-Royce. Die Aktien legen an der Londoner Börse in der Spitze 4,2 Prozent zu. Rolls-Royce will 4600 Stellen vor allem in Großbritannien streichen und so bis 2020 umgerechnet rund 454 Millionen Euro einsparen. ************************************************************ 09:56 LUFTHANSA RUTSCHEN ANS DAX-ENDE Gewinnmitnahmen drücken Lufthansa ans Dax-Ende. Die Aktien der Fluggesellschaft verlieren 1,9 Prozent. Am Mittwoch hatten die Titel nach einem kräftigen Passagierwachstum beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport3,2 Prozent zugelegt. ************************************************************ 09:35 GERRY WEBER BRECHEN NACH PROGNOSESENKUNG EIN Aktien der Modemarke Gerry Weber brechen nach einer Prognosesenkung ein. Die Titel fallen um zwölf Prozent und markieren den niedrigsten Stand seit September 2005. Die Firma rechnet mit einem Umsatz von 830 bis 840 Millionen Euro statt der ursprünglich anvisierten 870 bis 890 Millionen Euro. Operativ könnte ein Verlust von bis zu zehn Millionen Euro anfallen, bestenfalls geht Gerry Weber von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. ************************************************************ 07:36 KRONES UND GRAMMER EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Krones 116,30 1,70 Grammer 65,50 1,25 Wuestenrot & 18,62 0,65 Wuerttembergische (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)