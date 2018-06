BÖRSEN-TICKER-Aktien von chinesischer ZTE erneut auf Talfahrt

Frankfurt, 15. Jun (Reuters) - Der Kursrutsch des angeschlagenen chinesischen Technologiekonzerns ZTE geht weiter. Die Titel verlieren an der Börse in Hongkong 8,4 Prozent, an der Börse in Shenzhen zehn Prozent. Seit der Wiederaufnahme des Handels am Mittwoch summiert sich das Kursminus damit auf bis zu 42 Prozent. ZTE will sich mit einem gut zehn Milliarden Dollar schweren Finanzierungsplan Luft verschaffen. ********************************************************* 08:01 K+S NACH HOCHSTUFUNG IM AUFWIND Nach einer Hochstufung geht es für K+S bergauf. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz zwei Prozent zu und sind damit stärkster MDax-Wert. Die Deutsche Bank hat die Titel auf "Hold" von "Sell" gesetzt. ************************************************************ 07:53 CANCOM EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Cancom SE 96,75 1,00 ************************************************************ 07:18 EURO SETZT TALFAHRT FORT Die Absage der EZB an eine baldige Zinserhöhung lässt die Gemeinschaftswährung weiter abrutschen. Der Euro fällt am Freitagmorgen bis auf 1,1556 Dollar, den tiefsten Stand seit Ende Mai. Seit der Ankündigung von EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag, dass die Zinsen "über den Sommer 2019 hinweg" auf dem aktuellen Niveau bleiben würden, hat der Euro mehr als zweieinhalb US-Cent verloren. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)