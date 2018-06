BÖRSEN-TICKER-Übernahmespekulationen lassen Norwegian Air abheben

Frankfurt, 18. Jun (Reuters) - Spekulationen über eine Übernahme durch die Lufthansa geben den Aktien von Norwegian Air Auftrieb. Sie steigen um zwölf Prozent auf ein Dreieinhalb-Wochen-Hoch von 278 Kronen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte in einem Zeitungsinterview, er stehe mit den Norwegern in Kontakt. ****************************************************** 07:50 DEUTSCHE WOHNEN UND WIENERBERGER EX-DIVIDENDE Folgende Aktien in Deutschland und Österreich werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Wohnen SE 41,23 0,80 Wienerberger AG 25,11 0,25 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)