BÖRSEN-TICKER-Ölpreis zieht vor Opec-Treffen wieder an

Frankfurt, 18. Jun (Reuters) - Vier Tage vor den Beratungen der Opec und ihrer Partner über die Zukunft der Förderbremse zieht der Ölpreis wieder an. Brent verteuert sich um 1,4 Prozent auf 74,45 Dollar je Barrel. Einige Anleger nutzen die jüngsten Kursverluste zum Einstieg. *********************************************************** 16:15 INTEL FALLEN NACH ANALYSTENKOMMENTAR ANS DOW-ENDE Nach einer Verkaufsempfehlung übernehmen Intel im Dow Jones die rote Laterne und fallen um fünf Prozent auf 52,34 Dollar. Die Analysten von Northland Securities stuften die Aktien herunter auf "underperform" mit einem Kursziel von 45 Dollar. Der Chiphersteller habe es mit immer mehr Wettbewerb zu tun, begründen die Experten ihre Empfehlung. *********************************************************** 16:15 TAUZIEHEN UM FOX-SPARTEN SETZT DISNEY ZU Spekulationen um einen kostspieligen Bieterwettstreit mit Comcast um Geschäftsteile von Twenty-First Century Fox machen Walt Disney zu schaffen. Die Aktien verlieren 2,2 Prozent, nachdem der TV-Sender CNBC berichte, der Unterhaltungskonzern wolle seine Offerte nachbessern. Parallel dazu stufen die Analysten von Pivotal Research Disney auf "Sell" von "Hold" herunter. *********************************************************** 13:35 SCHATTENINDIZES FÜR MDAX, SDAX UND TECDAX STARTEN Drei Monate vor der geplanten grundlegenden Reform von MDax, SDax und TecDax beginnt die Berechnung ihrer jeweiligen Schattenindizes. Die genaue Zusammensetzung von MDax60, SDax70 und TecDax30 soll aber erst nach Börsenschluss bekanntgegeben werden. *********************************************************** 09:16 GOOGLE-INVESTMENT HILFT CHINESISCHEM EINZELHÄNDLER JD Die 550 Millionen Dollar schwere Investition von Google beim chinesischen Einzelhandelskonzerns JD ermuntert Anleger zum Kauf. Die in den USA notierten JD-Aktien steigen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um 6,7 Prozent auf 46,50 Dollar. ******************************************************* 09:16 ÜBERNAHMESPEKULATIONEN LASSEN NORWEGIAN AIR ABHEBEN Spekulationen über eine Übernahme durch die Lufthansa geben den Aktien von Norwegian Air Auftrieb. Sie steigen um zwölf Prozent auf ein Dreieinhalb-Wochen-Hoch von 278 Kronen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte in einem Zeitungsinterview, er stehe mit den Norwegern in Kontakt. ****************************************************** 07:50 DEUTSCHE WOHNEN UND WIENERBERGER EX-DIVIDENDE Folgende Aktien in Deutschland und Österreich werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Wohnen SE 41,23 0,80 Wienerberger AG 25,11 0,25