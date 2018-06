BÖRSEN-TICKER-Aufnahme in MSCI-Index hilft Saudi-Arabiens Börse

Frankfurt, 21. Jun (Reuters) - Die Aufnahme saudiarabischer Werte in den MSCI-Schwellenländerindex gibt dem dortigen Aktienmarkt Auftrieb. Der Leitindex der Börse Riad steigt um 0,8 Prozent. *********************************************************** 08:11 PFUND STERLING VOR BOE-ENTSCHEID AUF 7-MONATS-TIEF Wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der Bank von England (BoE) gibt das Pfund Sterling weiter nach. Die Währung verliert 0,2 Prozent und ist mit 1,3139 Dollar so billig wie zuletzt vor sieben Monaten. Eine Zinserhöhung gilt an der Börse als ausgeschlossen, die BoE könnte allerdings die Basis für einen solchen Schritt im August legen. *********************************************************** 07:25 AUMANN, BRENNTAG UND PATRIZIA EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Brenntag 49,84 1,10 Aumann 56,80 0,20 Patrizia Immobilien 16,84 0,25 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)