BÖRSEN-TICKER-Kaufempfehlung treibt Allianz

Frankfurt, 22. Jun (Reuters) - Nach einer Kaufempfehlung stehen die Allianz an der Dax-Spitze. Die Aktien legen 0,9 Prozent zu. Berenberg hat die Titel auf "Buy" von "Hold" gesetzt und erhöht das Kurziel auf 205 (175) Euro. *********************************************************** 07:52 ÖLPREIS ZIEHT VOR OPEC-ENTSCHEID ÜBER FÖRDERMENGEN AN Die Ungewissheit über den Ausgang des Opec-Treffens treibt den Ölpreis. Brent verteuert sich um bis zu 1,6 Prozent auf 74,21 Dollar je Fass. WTI kostet mit 66,65 Dollar je Fass 1,7 Prozent mehr. Die Opec berät am Freitag und Samstag in Wien über eine Erhöhung der Produktionsmengen. Eine Einigung auf einen Produktionsanstieg um etwa eine Million Barrel pro Tag zeichne sich als Kompromiss ab, sagten mehrere Opec-Insider Reuters. ******************************************************* 07:37 Pfandbriefbank, Scout24, Wirecard und Sixt ex Dividende Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche 13,12 1,07 Pfandbriefbank AG Scout24 AG 45,90 0,56 Wirecard AG 147,00 0,18 Sixt SE 97,60 4,00 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)